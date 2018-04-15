РК и США создадут «горячую линию» по СК

Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён встретился в четверг в Вашингтоне с новым советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Встреча, длившаяся около часа, имеет важное значение, поскольку она проходила в преддверии переговоров президентов двух стран с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Её участники договорились о создании «горячей линии» для оперативного обсуждения возникающих проблем и согласовали ряд моментов, касающихся предстоящих саммитов. Перед возвращением в Сеул Чон Ый Ён сообщил журналистам, что его встреча с Джоном Болтоном была очень продуктивной, поскольку сторонам удалось обменяться мнениями по актуальным вопросам обеспечения стабильности на Корейском полуострове. Тем не менее, он не ответил на вопрос, известны ли дата и место проведения американо-северокорейского саммита.

Джон Болтон вступил в должность советника президента США по национальной безопасности 9 апреля. Стоит отметить, что он давно известен как сторонник жёсткой линии во внешней политике. В этой связи высказывались предположения по поводу отмены встречи с Ким Чон Ыном. Однако глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что саммит состоится, как и запланировано. Он даже назвал примерное время его проведения - конец мая-начало июня. Ожидается, что США потребуют от Пхеньяна конкретных мер по сворачиванию ядерной программы. На этом фоне необходимы тесное сотрудничество между южнокорейским и американским представителями, курирующими вопросы национальной безопасности.

