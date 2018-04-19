РК осудила предполагаемое применение химического оружия в Сирии

Предполагаемое применение химического оружия в Сирии подверглось критике со стороны правительства РК. 15 апреля пресс-секретарь МИД РК Но Гю Док выступил с официальным заявлением. В нём отмечается, что правительство решительно осуждает и считает непростительным использование и распространение химического оружия, так как подобные действия являются угрозой миру и безопасности мирового сообщества. В этой связи южнокорейское правительство активно поддерживает усилия мирового сообщества по предотвращению использования химического оружия, особенно когда оно наносит ущерб жизням ни в чем не повинных граждан.



Правительственные войска Сирии подозревают в применении химического оружия против мирного населения. Как полагают, в результате нанесённого 7 апреля удара погибли по меньшей мере 70 человек. В ответ вооружённые силы западной коалиции в составе США, Франции и Великобритании нанесли 14 апреля массированный ракетный удар по объектам производства химического оружия в Сирии. РК, являясь одним из членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), категорически против его использования и распространения. Организация имеет право на проведение как регулярной, так и принудительной проверки государств-членов, подозреваемых в производстве или применении химического оружия. В ОЗХО входят 192 страны, но КНДР не является её членом. ОЗХО была создана при поддержке ООН 29 апреля 1997 года, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Она запрещает производство, разработку, накопление и применение химического оружия. В последнее время перед участниками конвенции возникла угроза. В применении химического оружия подозревается Сирия. Как полагают, в феврале прошлого года оно было использовано для убийства Ким Чон Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чон Ына.

