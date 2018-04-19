Четвёртая годовщина трагедии парома «Сэволь»

16 апреля в парке «Хваран» в городе Ансане состоялась траурная церемония по случаю четвертой годовщины трагедии парома «Сэволь». Её организовали совместно министерство морского и рыбного хозяйства, а также министерство образования. В самом начале церемонии на алтаре были размещены портреты и поминальные дощечки жертв. Затем были зачитаны хронология инцидента, поминальные речи, состоялось возложение цветов к алтарю. В мероприятии приняли участие премьер-министр Ли Нак Ён, министр образования Ким Сан Гон, депутаты Национального собрания, за исключением представителей оппозиционной партии Свободная Корея. Одновременно в семейном парке в Инчхоне состоялась церемония прощания с 11-ю жертвами, семьи которых не смогли похоронить их в 2014 году. На церемонии присутствовали министр административного управления и безопасности Ким Бу Гём, мэр города Инчхона Ю Чжон Бок и депутаты местных законодательных собраний.



Паром «Сэволь» водоизмещением 6.825 тонн затонул 16 апреля 2014 года к юго-западу от острова Чиндо по пути из порта Инчхон на остров Чечжудо. На борту находилось 476 пассажиров и членов экипажа. 304 человека погибли. Большинство пассажиров составляли школьники и учителя школы высшей ступени «Танвон». Через три года после инцидента паром был поднят на поверхность, и сейчас внутри него проводятся поиски останков пяти человек, которые продолжают числиться пропавшими без вести. Президент РК Мун Чжэ Ин обещал сделать всё возможное для выяснения обстоятельств гибели парома «Сэволь». Он заявил, что поиски останков будут продолжаться до конца. Глава государства напомнил, что весь народ разделяет скорбь семей жертв трагедии, которая не будет забыта. Он обещал сделать всё возможное для выяснения обстоятельств гибели парома, чтобы подобное больше не повторялось.