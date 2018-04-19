Индекс ожидаемой деловой активности в РК вырос

Прогнозы ситуации в производственной отрасли РК достигли максимального за последние три года уровня. Однако эксперты призывают к сдержанности. 17 апреля Корейская торгово-промышленная палата представила данные по индексу ожидаемой деловой активности на второй квартал 2018 года. По результатам опроса 2.200 производственных компаний показатель составил 97 пунктов, что на 11 пунктов выше, чем в первом квартале. Кроме того, это самая высокая отметка со второго квартала 2015 года. Между тем, 15 кварталов подряд индекс не может достичь уровня в 103 пункта, зарегистрированного в третьем квартале 2014 года. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов указывает на обратное. Касательно развития ситуации в отрасли, то 24,7% респондентов сделали положительные прогнозы, 27,3% отрицательные, а 48% считают, что изменений не будет.

Самый высокий индекс ожидаемой деловой активности в 112 пунктов был отмечен среди компаний, занятых в отрасли информационных технологий и бытовой техники. Это связано с ростом спроса на полупроводники на фоне роста рынка смартфонов, искусственного интеллекта, облачных услуг и других. Проблема в том, что такой подъём не распространился на другие отрасли. Между тем, положительный показатель в 101 пункт отмечен среди компаний, занятых в отрасли нефтепродуктов. В автомобилестроении, судостроении и металлургии прогнозы оказались отрицательными.

