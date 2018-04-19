Ким Ги Сик покинул пост председателя комитета финансового контроля

17 апреля президент РК Мун Чжэ Ин принял заявление об отставке Ким Ги Сика с поста председателя комитета финансового контроля, поданное им накануне. С момента назначения на данный пост Ким Ги Сик оказался в центре внимания из-за обвинений в несоответствии нравственным нормам. Это связано с его зарубежными командировками, осуществлявшимися при поддержке финансовых учреждений. Критику вызвало и то, что в таких поездках его сопровождала помощница, которая очень быстро продвигалась по служебной лестнице. В то время как правящие силы пытались отстоять невиновность Ким Ги Сика, оппозиция требовала его ухода. Такое противостояние вновь вызвало напряжённость политической ситуации. Одновременно стало известно, что во время работы в Национальном собрании Ким Ги Сик сделал личное пожертвование на сумму 50 тыс. долларов в пользу исследовательского центра, который он возглавлял. В оппозиции это посчитали нарушением закона «О выборах должностных лиц».



Президент РК Мун Чжэ Ин обратился в Центризбирком с просьбой проверить, не противоречат ли вышеуказанные действия законодательству. Глава государства заявил, что Ким Ги Сик будет освобождён от должности в случае выявления нарушений. Центризбирком усмотрел в действиях Ким Ги Сика противоречия с действующими законами, правилами и процедурами. Указывается, что пожертвования депутатов допускаются только в установленных пределах, которые Ким Ги Сик превысил. Что касается его зарубежных поездок, то указывается на необходимость выяснения их конкретных целей и масштабов финансовой поддержки со стороны. До всей этой ситуации Ким Ги Сик был активным общественным деятелем и депутатом Национального собрания. В правительстве считали, что на посту главы комитета финансового контроля он сумеет реализовать реформы. Но в итоге скандалы вокруг вопросов нравственности привели к его уходу и необходимости искать замену.