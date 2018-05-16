Саммит США и СК может состояться в Пханмунчжоме

Пропускной пункт Пханмунчжом на межкорейской границе всё чаще упоминается в качестве потенциального места для проведения саммита США и КНДР. В значительной степени, это связано с символичностью данного места. В администрации президента РК указали, что Пханмунчжом имеет большое значение. Ранее, 30 апреля президент США Дональд Трамп сказал, что рассматривает возможность проведения саммита с КНДР в Пханмунчжоме. Он также отметил, что проведение встречи в Пханмунчжоме, а не в третьих странах, будет грандиозным памятным событием. Помимо этого, на своей странице в Twitter Дональд Трамп написал: «много стран рассматриваются в качестве места встречи, но было бы это место на границе между Югом и Севером более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю!». В послании Трамп поинтересовался о мнении людей по этому вопросу, но, по факту, оно оставляет впечатление о том, что Пханмунчжом рассматривается в первую очередь.



Дональд Трамп впервые указывает на определённое место для проведения саммита США и КНДР. Он отметил, что обсудил этот вопрос с главой РК Мун Чжэ Ином и связался через него с северокорейской стороной. До настоящего момента указывалось несколько мест проведения саммита. С самого начала, из списка были исключены Вашингтон и Пхеньян, что связано с бременем политической ответственности. Зато в список попали Сингапур, Улан-Батор, Женева, Стокгольм, Гуам. В последнее время было много предположений о том, что наиболее вероятным вариантом является Сингапур. Сразу после того, как Трамп принял предложение о проведении саммита Пханмунчжом появился в списке вероятных мест. Но казалось, что американская сторона пытается дистанцироваться от этого варианта из-за символичности данного места. Это могло быть связано с опасениями по поводу ослабления значения саммита США и СК, а также о чрезмерной значимости посреднической роли РК. Однако, в данный момент по разным причинам ситуация изменилась в прямо противоположную сторону. Дело в том, что после межкорейского саммита Пхамунчжом стал символом мира, а не раздела, как прежде. Также сейчас заговорили о теме вручения Трампу Нобелевской премии мира. К тому же оппозиционная демократическая партия США положительно оценивает политику Трампа по корейскому полуострову.