США ввели пошлины на южнокорейскую сталь

Комиссия по международной торговле США объявила о своём решении ввести антидемпинговые пошлины на импорт южнокорейской катанки из углеродистой и легированной стали. Данное решение касается также Италии, Турции, Испании и Великобритании. Комиссия посчитала, что импорт данной продукции наносит ущерб американским производителям. Южнокорейская сталь будет облагаться пошлиной в 41%. Это второй по величине размер ставки после Великобритании, чья сталь обложена пошлиной в 147,63%.



Решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт катанки из углеродистой и легированной стали принято всего лишь через день после того, как США объявили об освобождении южнокорейских производителей от высокопроцентных пошлин на стальные изделия. В конце апреля президент США Дональд Трамп объявил о том, РК не подпадает под статью 232 Закона о расширении торговли. В этой связи решение Комиссии по международной торговле США противоречит решению администрации Трампа. Оно вызывает беспокойство некоторых экспертов, поскольку теперь антидемпинговые пошлины могут быть введены в отношении других видов продукции из стали. В этой связи южнокорейские производители стали планируют обратиться к властям США с просьбой пересмотреть своё решение. С другой стороны, ущерб, который понесут южнокорейские производители, вряд ли будет значительным. На долю данных видов продукции приходится менее одного процента общего объёма южнокорейского экспорта стальных изделий в США.

