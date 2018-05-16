Главы РК, Китая и Японии встретятся в Токио

9 мая в Токио пройдёт южнокорейско-китайско-японский саммит, в котором примут участие президент РК Мун Чжэ Ин, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Что касается Мун Чжэ Ина, то он станет первым южнокорейским лидером, посетившим Японию за последние 6,5 лет. В последний раз главы трёх соседних стран собирались вместе в Сеуле в ноябре 2015 года, когда пост президента РК занимала Пак Кын Хе. Ожидается, что стороны обсудят вопросы совместной реализации Пханмунчжомской декларации, а президент РК Мун Чжэ Ин познакомит участников с результатами межкорейского саммита.



В администрации президента РК считают, что подробное ознакомление глав Китая и Японии с договорённостями, достигнутыми на межкорейском саммите, внесёт вклад в последующее обсуждение вопроса денуклеаризации и подготовки мирного договора. Естественно, что наиболее заинтересованными сторонами в решении проблем Корейского полуострова являются Юг и Север, однако данные вопросы также напрямую затрагивают национальные интересы Китая и Японии. Вот почему без содействия двух этих стран не может быть урегулирована ни одна проблема Корейского полуострова. Напомним, что 29 апреля в ходе телефонного разговора президент РК Мун Чжэ Ин обещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ стать посредником в северокорейско-японских отношениях. В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И, который 2 мая прибыл в Пхеньян, может предложить северокорейскому руководству четырёхсторонний формат переговоров с участием двух Корей, США и Китая. Таким образом, Пекин и Токио стараются не остаться в стороне от решения ситуации на Корейском полуострове.