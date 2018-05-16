Начало слушаний по делу Ли Мён Бака

3 мая в суде Центрального административного округа Сеула начались предварительные слушания по делу бывшего президента РК Ли Мён Бака. Ответчик на слушаниях не присутствовал. На этой стадии суд заслушивает мнения прокурора и защитников, составляя план изучения доказательств. 9 апреля в отношении Ли Мён Бака были выдвинуты обвинения по 16 пунктам, включая получение взяток, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление полномочиями. Он подозревается в получении взятки на сумму 11 млрд вон или 10 млн 200 тыс. долларов, включая 6,5 млн долларов от Национальной службы разведки. Помимо этого, экс-президент обвиняется в получении почти 6 млн долларов от компании Samsung Electronics, которые были потрачены на судебный процесс компании-производителя автомобильных запчастей DAS в США. Его также обвиняют в том, что с 1991 по 2007 год он незаконно присвоил денежные средства компании DAS на сумму почти 35 млрд вон или 32,5 млн долларов. Его обвиняют также в уклонении от уплаты корпоративного налога в размере почти 3 млн долларов.

Экс-президент опровергает практически все обвинения. Он неоднократно заявлял, что ему ничего не известно о взятках, а компанией DAS владеет его старший брат Ли Сан Ын. Суд намерен продолжить слушания, чтобы рассмотреть спорные вопросы. Это связано с тем, что Ли Мён Баку предъявляют много обвинений, а позиции прокурора и адвокатов противоречат друг другу. Вторые слушания назначены на 10 мая.

