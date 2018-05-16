Признаки решения ядерной проблемы

Как сообщила американская телерадиокомпания CBS со ссылкой на данные разведки, началась уборка кабелей из туннелей на северокорейском ядерном полигоне Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто. По мнению экспертов, это является первым шагом в подготовке к закрытию полигона, где прошли все шесть ядерных испытаний, проведённых Пхеньяном. В ходе межкорейского саммита, состоявшегося 27 апреля, северокорейский лидер Ким Чон Ын обещал закрыть ядерный полигон, который является одним из основных ядерных объектов на Севере. Ким Чон Ын обещал также пригласить для наблюдения за процессом ликвидации полигона экспертов и журналистов из РК и США.

Выступая 3 мая на церемонии принятия присяги в качестве госсекретаря США, Майкл Помпео подтвердил, что целью Вашингтона является полная, достоверная и необратимая ликвидация всех видов северокорейского оружия массового уничтожения. Новый госсекретарь напомнил, что нынешняя администрация не намерена «повторять ошибок прошлого» и будет добиваться «полного решения проблемы». На церемонии присутствовал Дональд Трамп, хотя такие мероприятия обычно являются внутриведомственными. Таким образом президент хотел показать, что полностью доверяет Помпео. Одновременно госдепартамент США обнародовал заявление по случаю Недели свободы в СК, в котором выражена серьёзная обеспокоенность нарушениями прав человека на севере Корейского полуострова. В нём содержится обещание одновременно с продолжением максимального давления настаивать на привлечении к ответственности тех, кто виновен в этом.

