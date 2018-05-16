Войска США останутся на юге Корейского полуострова

Как сообщил советник президента РК по вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин, он вовсе не настаивал на выводе американских войск с юга Корейского полуострова. Таким образом, он постарался положить конец скандалу, который разразился после публикации статьи Мун Чжон Ина в американском журнале Foreign Affairs. Он заявил, что в случае заключения мирного договора трудно будет оправдать присутствие войск США на Корейском полуострове. Однако в своём последнем заявлении Мун Чжон Ин отметил, что американский контингент должен оставаться на Юге даже после подписания мирного договора, чтобы обеспечить стратегическую стабильность в Северо-Восточной Азии. По словам советника, произошло недоразумение, так как он поддерживает размещение американских войск на территории РК. Он имел в виду необходимость подготовки к тому, что после нормализации американо-северокорейских отношений Сеул и Вашингтон могут обсудить вывод американских войск.



Непосредственно после выхода статьи в журнале Foreign Affairs президент РК Мун Чжэ Ин заявил, что пребывание американского контингента на юге Корейского полуострова не имеет никакого отношения к подписанию мирного договора и отношениям с Севером. Глава администрации президента Им Чжон Сок позвонил советнику и довёл до него позицию главы государства. В министерстве обороны США, в свою очередь, в четверг сообщили о неизменности прежней позиции по этому вопросу. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис говорил, что Вашингтон может обсудить данный вопрос с Пхеньяном.

