Единая команда Юга и Севера по настольному теннису

Опубликовано : 2018-05-04

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Международная федерация настольного тенниса (ITTF) и представители сборных Юга и Севера приняли решение о создании объединённой женской команды для участия в командном чемпионате мира-2018 года по настольному теннису. Он проходит в шведском Хальмштаде. Об этом сообщили 3 мая в Корейской ассоциации настольного тенниса. Сборные двух Корей должны были сыграть друг с другом в четвертьфинале, однако решили выступить единой командой, автоматически выйдя в полуфинал. Идею создания единой корейской команды предложил президент ITTF Томас Вайкерт. В объединённую команду вошли девять спортсменок - пять с Юга и четыре с Севера. Стороны договорились выступать под названием KOREA. Если объединённая сборная займёт место в тройке лучших, то медали получат все девять спортсменок, а на церемонии награждения будут подняты флаги обеих стран. Из-за нехватки времени на подготовку единой униформы игроки будут выступать в формах своих прежних команд.

Впервые две Кореи выступили единой командой в 1991 году на 41-ом чемпионате мира по настольному теннису в японском городе Чиба. В финале соревнования женская команда, в составе которой играли южнокорейская спортсменка Хён Чжон Хва и северокорейская Ли Бун Хви, одержала победу над сборной Китая. В то время мужская сборная вышла в полуфинал. Также впервые был использован общий флаг, а в качестве гимна - народная песня «Ариран». Представители Юга и Севера неоднократно участвовали в церемониях открытия и закрытия международных спортивных соревнований. Однако единую сборную они создавали лишь трижды. Это уже упоминавшийся чемпионат мира по настольному теннису 1991 года, состоявшийся в том же году Восьмой молодёжный чемпионат мира по футболу в Лиссабоне и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане.

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