Производительность труда в РК одна из самых низких в ОЭСР

Валовой внутренний продукт, произведённый в РК за час работы, составил в прошлом году в среднем 34 доллара 30 центов, на 1 доллар 40 центов больше показателя предыдущего года. Это самый высокий прирост после 2010 года, что обусловлено сокращением количества рабочих часов на фоне реструктуризации компаний и активизации строительного сектора. Данный показатель растёт, начиная с 2011 года, когда он впервые превысил 30 долларов.

Несмотря на рост показателя, производительность труда в РК является одной из самых низких в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, в прошлом году страна заняла по этому показателю 17-ое место среди 22-ух стран-членов ОЭСР. Положение ещё хуже лишь в пяти странах - Португалии, Венгрии, Эстонии, Греции и Латвии. Как отмечают эксперты, уровень производительности труда в РК, который составляет лишь 38% соответствующего уровня Ирландии, не соответствует масштабам экономики, занимающей 11-ое место в мире. РК по уровню производительности труда отстаёт также и от Испании, чей ВВП сопоставим южнокорейскому. По мнению экспертов, основной причиной такой ситуации является большая продолжительность рабочего времени. По данным ОЭСР, в 2016 году южнокорейцы работали в среднем 2.069 часов, что на 305 часов превышает средний показатель по ОЭСР. При этом самая низкая продолжительность работы среди стран-членов ОЭСР в Германии – 1.363 часа. Однако объём ВВП, произведённый там за час работы, составляет 60 долларов, что почти вдвое больше, чем в РК.



