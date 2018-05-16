Южнокорейско-американский саммит пройдёт 22 мая

22 мая в Белом доме пройдут переговоры президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Это будет четвёртый по счёту личный контакт лидеров двух стран, включая встречу на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года. В ходе предстоящего саммита будут обсуждаться вопросы укрепления мира на Корейском полуострове и подготовки к американо-северокорейскому саммиту. Кроме того, президенты подтвердят прочность альянса двух стран и крепость дружбы между их народами. Ожидается, что договорённости, которые будут достигнуты по итогам саммита, помогут укрепить сотрудничество Сеула и Вашингтона в вопросах стабильности на Корейском полуострове. Кроме того, они помогут успешному проведению американо-северокорейского саммита.

Ожидается, что основным вопросом встречи лидеров США и СК станет обсуждение путей денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее Дональд Трамп говорил, что конечной целью его встречи с северокорейским лидером станет определение точной даты отказа Пхеньяна от своей ядерной программы и подтверждение конечной цели – превращения Корейского полуострова в безъядерную зону. После этого стороны начнут обсуждать детали реализации плана. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает возможным применение на Корейском полуострове «ливийской модели». Это означает, что денуклеаризация должна предшествовать нормализации двухсторонних отношений. Пхеньян, судя по всему, предпочитает поэтапное разоружение, параллельно получая гарантии в экономическом развитии и сохранении безопасности режима Ким Чон Ына. В этой связи должен быть разработан план, который устроил бы обе стороны.

