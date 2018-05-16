Китай снимает запрет на групповые туры в РК

Правительство КНР разрешило продажу групповых туров в РК в городе Чунцине. Таким образом, запрет снят в четырёх городах страны, включая также Пекин, Шаньдун и Ухань. 7 мая профильное ведомство Китая провело в Чунцине заседание с представителями туристических агентств, на котором и было принято данное решение. Условия турпоездок примерно такие же, как и в случае с тремя другими городами. К примеру, туры не должны включать пребывание в отелях Lotte, а также шопинг в беспошлинных магазинах Lotte. Разрешение на продажу туров в РК распространяется только на компании, работающие в оффлайновом режиме. Запрет на чартерные рейсы и круизные маршруты пока не снят.



Групповые туры из КНР в РК были запрещены Пекином в марте 2017 года в ответ на решение Сеула о размещении комплексов ПРО THAAD. Это привело к серьёзным убыткам южнокорейской туристической отрасли, которые составили около 7,5 млрд долларов. Китай принял широкие меры давления на все контенты южнокорейской культурной волны Халлю, в том числе концерты, телевизионные передачи, фильмы и сериалы. Многие южнокорейские компании, работающие в Китае, столкнулись с давлением. Особенно пострадала компания Lotte, которая предоставила землю для размещения THAAD. Её убытки от действий Пекина достигли 2 млрд долларов. В октябре прошлого года Пекин и Сеул договорились начать нормализацию двусторонних отношений. Затем в декабре последовал двусторонний саммит. Санкции Китая всё ещё полностью не отменены, но движение в этом направлении есть.

