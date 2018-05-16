Мун Чжэ Ин: Денуклеаризация - главное условие улучшения межкорейских отношений

Улучшение отношений между Югом и Севером возможно только при условии денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в интервью японской газете «Ёмиури симбун». Он подчеркнул, что на американо-северокорейском саммите наиболее важным является достижение конкретных договорённостей по денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, он лично убедился в том, что лидер КНДР Ким Чон Ын стремится к полной денуклеаризации. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что это станет хорошим фундаментом для успешного проведения саммита. Он обещал сделать всё возможное для укрепления доверия и достижения договорённостей между США и СК, а также будет поддерживать тесное сотрудничество с другими странами, в том числе с Японией. Мун Чжэ Ин также подчеркнул важность налаживания отношений между Пхеньяном и Токио, напомнив, что Синдзо Абэ и Ким Чон Ын выразили готовность к возобновлению диалога. Мун Чжэ Ин призвал Японию поддержать строительство прочного мира на Корейском полуострове.



Президент РК Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на хорошие результаты предстоящего 9 мая южнокорейско-китайско-японского саммита. Таким образом, контакты в трёхстороннем формате восстанавливаются. Трёхсторонние саммиты проводились по очереди в каждой из стран, но с ноября 2015 года их проведение прекратилось. Это было связано с охлаждением отношений между Китаем и Японией, а также импичментом бывшему президенту РК. Возобновлению встреч в немалой степени способствовали перемены на Корейском полуострове. Это связано с тем, что КНР и Япония опасаются оказаться вне нынешних процессов вокруг СК. Кроме того, РК нуждается в содействии этих стран.



