США выходят из ядерной сделки по Ирану

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану. Данное решение принято вопреки протестам ряда стран Европы-союзников США. Как сказал Трамп, у США имеются убедительные подтверждения того, что заверения Ирана об отказе от разработки ядерного оружия были ложью. Дональд Трамп сказал, что сделка была односторонней, катастрофической и ужасной, и её в самом начале не надо было заключать. Иран и шесть международных посредников, в том числе США, Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия, в июле 2015 года договорились об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Суть соглашения состоит в том, что его выполнение снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок. Выйдя из ядерной сделки с Ираном, Вашингтон возобновит санкции. Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД, поскольку соглашение не предусматривает ликвидацию программы Ирана по разработке баллистических ракет. Кроме того, в нём нет гарантий того, что Иран не возобновит ядерные разработки.



По мнению экспертов, Вашингтон принял решение по Ирану с учётом северокорейской ядерной проблемы. Администрация США сообщает, что выход из ядерной сделки по Ирану послужит рычагом для её полноценного решения. Аналитики также полагают, что таким образом США провозгласили твёрдое намерение не допускать ядерные разработки в любой из стран мира. Таким образом, Вашингтон будет последовательно претворять в жизнь план устойчивого, подконтрольного и необратимого демонтажа ядерного оружия в СК.

