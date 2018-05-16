Лидер СК Ким Чон Ын посетил Китай

Опубликовано : 2018-05-09

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7-8 мая северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил Китай, где провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По сообщению агентства Синьхуа, китайско-северокорейский саммит состоялся 7 мая в Даляне. Это была вторая встреча глав двух государств, предыдущая состоялась в марте. Эксперты полагают, что Ким Чон Ын решил ещё раз проконсультироваться с китайским лидером по поводу стратегии на Председатель КНР сказал, что ситуация на Корейском полуострове улучшается. Он заявил о поддержке курса Пхеньяна на денуклеаризацию на Корейском полуострове и решение региональных проблем путём диалога. Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что Пекин будет играть активную роль в процессе установления мира на Корейском полуострове. Ким Чон Ын подтвердил, что денуклеаризация является незыблемой позицией Пхеньяна. Он отметил, что у СК не будет потребности в наличии ядерного оружия, а денуклеаризация станет достижима, если другие страны откажутся от враждебной политики и угроз.

В преддверии американо-северокорейского саммита наблюдается активизация связей между Пекином и Пхеньяном и между Вашингтоном и Токио. США стремятся включить в повестку американо-северокорейского саммита обсуждение запрета не только ядерных программ, но и разработок других видов оружия массового уничтожения, в том числе химического. Япония поднимает проблемы похищенных граждан и разработки Пхеньяном ракет средней и малой дальности. Всё это усиливает нажим на СК. В ответ Пекин и Пхеньян укрепляют стратегическое сотрудничество.

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