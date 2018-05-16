Поиски останков жертв трагедии парома «Сэволь»

Корпус парома «Сэволь», затонувшего четыре года назад и поднятого в прошлом году со дна моря, установили в вертикальном положении. Работа началась в 9 часов утра 10 мая. Её осуществляли специалисты компании Hyundai Heavy Industries в присутствии комиссии по установлению причин катастрофы в Новом порту Мокпхо. Операция проводилась с помощью плавучего крана грузоподъёмностью 10 тысяч тонн. Для этого под корпус, до сих пор лежавший на левом борту, подвели 66 L-образных стальных балок, которые соединили 64 каната в носовой и кормовой частях корпуса. В результате появилась возможность увидеть оба борта парома. В течение двух ближайших дней корпус дополнительно закрепят в вертикальном положении, из внутренних полостей судна вынут посторонние предметы, снимут канаты и стальные балки. После этого возобновятся поиски останков пяти человек, которые продолжают считаться пропавшими без вести.

Паром «Сэволь», который следовал из порта Инчхон на остров Чечжудо, затонул у западного побережья Корейского полуострова утром 16 апреля 2014 года. На борту находились 476 пассажиров и членов экипажа. 304 человека погибли, а 5 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Большинство погибших - учащиеся и учителя школы высшей ступени Танвон города Ансана провинции Кёнгидо. В апреле прошлого года, паром был поднят с морского дна и доставлен в Новый порт Мокпхо. Данное решение было принято с целью поиска тел погибших и определения истинных причин гибели парома. Паром до сих пор лежал на левом борту, что усложняло обследование ряда внутренних помещений.



