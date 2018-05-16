В СК освобождены трое граждан США

Северокорейские власти освободили из заключения трёх граждан США и отправили их на родину. Это произошло в ходе визита в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео. Все трое бывших заключённых - американцы корейского происхождения Ким Дон Чхоль, Ким Сан Док и Ким Хак Сон. Они были задержаны по обвинению в подрывной деятельности и совершении враждебных действий. Пастор Ким Дон Чхоль задержан в октябре прошлого года по подозрению в ведении шпионской деятельности в пользу консервативных сил Юга. Он был приговорён к десяти годам каторжных работ. Преподаватели Яньбяньского университета науки и технологий в Китае Ким Сан Док и Ким Хак Сон арестованы в прошлом году. До ареста они преподавали в Пхеньянском университете науки и техники. Вопрос о специальной амнистии трём американским гражданам решился в ходе встречи Майкла Помпео с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. В этой связи эксперты полагают, что освобождение американских граждан можно расценить как желание Ким Чон Ына задать предстоящим американо-северокорейским переговорам позитивный настрой.

Госдепартамент США подтвердил факт встречи между северокорейским лидером и главой госдепартамента США. Эксперты сообщают, что стороны провели продуктивное обсуждение различных вопросов, включая предстоящую встречу глав США и СК. По данным северокорейских СМИ, Ким Чон Ын выразил удовлетворение итогами встречи и согласился с инициативами американского президента. Как уточняет Reuters, Помпео обсуждал в Пхеньяне подготовку к переговорам лидеров США и СК. В течение последних полутора месяцев Майкл Помпео дважды побывал в СК. Это свидетельствует о заинтересованности сторон в успехе предстоящего саммита.

