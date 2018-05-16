Правительство РК оздоровит GM Korea

Правительство РК утвердило план нормализации работы компании GM Korea. Ранее банк KDB и американский автоконцерн достигли договорённости по плану оздоровления компании. Одной из ключевых договорённостей является инвестирование на сумму 7 млрд 150 млн долларов: GM инвестирует 6 млрд 400 млн долларов, а банк KDB – 750 млн долларов. GM намерена конвертировать 2 млрд 800 млн долларов долга южнокорейского подразделения в инвестиции. Для инвестиции в оборудование она предоставит 3 млрд 600 млн долларов в форме кредитов под меньший процент. Чтобы заставить американский концерн остаться в стране, правительство обязало компанию выполнить ряд условий. Так, в первые пять лет GM не может продать свою долю южнокорейского подразделения, а в следующие пять лет в её владении должны находиться не менее чем 35% акций GM Korea. Кроме того, стороны договорились об открытии в Сеуле региональной штаб-квартиры GM, которая будет контролировать деятельность предприятия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Автоконцерн намерен увеличить закупки южнокорейских запчастей, а министерство промышленности, торговли и энергетики окажет поддержку их производителям.



Банк KDB вложит 750 млн долларов в виде инвестиций в производственные мощности и сохранит 17% акций GM Korea. Помимо сохранения права вето на продажу акций банк получит данные управленческого учёта и доступ к конфиденциальной информации компании. Между тем, план нормализации работы GM Korea не лишён недостатков. Так, в нём отсутствуют меры по обеспечению рабочих мест и предотвращению подобных моментов.

