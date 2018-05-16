Саммит РК и США пройдёт 12 июня в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чон Ыном 12 июня в Сингапуре. Соответствующее заявление Трамп опубликовал 10 мая в своём Twitter, назвав предстоящую встречу «ожидаемой». Он отметил также, что участники встречи постараются сделать её особенным моментом для мира во всём мире. С самого начала Сингапур называли наиболее подходящим местом проведения первого в истории северокорейско-американского саммита по соображениям безопасности, а также с учётом местоположения и нейтрального статуса города-государства. Встреча лидеров двух стран, вероятнее всего, состоится в отеле Shangri-La. Окончательное решение Вашингтона о месте и времени встречи с Ким Чон Ыном означает, что стороны, скорее всего, согласовали позиции по ключевым вопросам повестки саммита.



Пока нет стопроцентной надежды на успех переговоров, так как позиции двух стран по многим вопросам расходятся. По мере приближения момента встречи Вашингтон стал больше требовать от Пхеньяна. Ранее США призвали СК незамедлительно реализовать полную, подконтрольную и необратимую денуклеаризацию. Однако в последнее время слово «полную» заменили на «окончательную». Помимо этого, ожидается, что американский лидер потребует от Ким Чон Ына отказаться не только от ядерного, но и от химического оружия. В ходе встречи Трамп может затронуть проблему прав человека в СК. Американский лидер намерен обсудить главные вопросы в самом начале переговоров. Между тем, Пхеньян сейчас поддерживает тесные контакты с Пекином. В ходе контактов с председателем КНР Си Цзиньпином северокорейский лидер отметил, что проблема денуклеаризации может быть решена путём принятия поэтапных и синхронизированных мер.