Цены на топливо в РК побили рекорд

Цены на дизельное топливо и керосин побили рекорд в связи с ростом мировых цен на нефть. Стоимость дизельного топлива растёт четыре недели подряд, составив на прошлой неделе 1.363 воны (1 доллар 20 центов) за литр. Стоимость керосина составила рекордные 910,9 воны (85 центов) за литр. Бензин тоже существенно подорожал, и сейчас литр стóит 1.562 воны (1,5 доллара).



Эксперты отмечают, что рост мировых цен на нефть обусловлен геополитическими факторами. Во-первых, сократился объём поставок венесуэльской нефти. Во-вторых, США вышли из ядерной сделки с Ираном. В связи с этим возникли опасения по поводу сокращения экспорта иранской нефти. Кроме того, из-за столкновения между Израилем и Ираном усилилась нестабильность в Сирии. В-третьих, Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и страны, не входящие в картель, продлили срок действия соглашения о совместном сокращении добычи нефти. Ранее они договорились сократить добычу нефти на 1 млн 800 тыс. баррелей в сутки до марта нынешнего года, а затем продлили договорённость до конца года. Ожидается, что и после истечения нового срока ОПЕК и Россия будут сотрудничать, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен на нефть. Кроме того, спрос на нефть увеличивается по мере восстановления мировой экономики, что ведёт к сокращению её запасов. На этом фоне эксперты прогнозируют, что мир ожидает постепенный рост нефтяных цен. На прошлой неделе стоимость нефти Brent составила 80 долларов за баррель. При сохранении нынешних темпов в следующем году стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель. В этой связи ожидается рост цен на нефтепродукты.



