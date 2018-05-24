Денуклеаризация СК откроет путь инвестициям

Американский частный сектор сможет беспрепятственно инвестировать в северокорейскую экономику, если Пхеньян полностью ликвидирует свою программу разработки ядерного оружия. Об этом заявил 13 мая госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалам CBS и Fox News. Он приветствовал сообщение Пхеньяна о предстоящем закрытии ядерного полигона. В частности, американские компании могут построить в СК, которая нуждается в электроэнергии, крупные объекты энергоснабжения. Помпео констатировал, что американским вкладом в северокорейскую экономику может стать ослабление санкционного режима. По словам госсекретаря, при условии полной денуклеаризации Пхеньян получит также гарантии безопасности.



Можно сделать вывод, что США используют стандартный политический приём под названием «кнут и пряник», на этот раз Пхеньяну предлагается как большой кнут, так и большой пряник. Речь идёт о снятии санкций и предоставлении экономической помощи после полного ядерного разоружения. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телекомпании ABC сообщил, что после полного подконтрольного и необратимого ядерного разоружения Пхеньяну будут предоставлены все возможные выгоды в экономическом плане. При этом элементы северокорейской ядерной программы будут вывезены в американский город Оук-Ридж штата Теннесси. Исходя из этого можно сделать вывод, что Вашингтон настаивает на применении «ливийской модели» для денуклеаризации СК. Но с учётом того, что северокорейская ядерная программа значительно больше ливийской, США обещают Пхеньяну намного больше экономических выгод в обмен на отказ от неё.



