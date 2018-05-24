РК противодействует защитным торговым мерам США в рамках ВТО

Опубликовано : 2018-05-15

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Правительство РК приступило к противодействию защитным торговым мерам США по стиральным машинам, солнечным батареям и модулям южнокорейского производства. 14 мая министерство промышленности, торговли и энергетики направило США заявку на пересмотр данных мер, уведомив об этом ВТО. Таким образом, началась процедура разрешения торгового спора сторон в рамках организации. Тарифная квота (TRQ) США в отношении импортных бытовых стиральных машин определена на уровне в 1,2 млн единиц. В первый год поставки данного товара в объёме ниже обозначенной квоты будут облагаться 20-процентной пошлиной, а в случае её превышения – 50-процентной. Пошлина на солнечные панели мощностью 2,5 ГВт в первый год составит 30%.

РК потребовала от США отменить данные меры и возместить предполагаемый ущерб экспортной отрасли. Американская сторона требование отвергла. 6 апреля РК сообщила в ВТО об отмене тарифных уступок для импортных товаров из США на сумму 480 млн долларов. Эти меры являются ответом на защитные действия США в торговле. Но они могут вступить в силу только через три года после введения защитных мер. Однако, если ВТО удовлетворит жалобу РК, то тарифные уступки также можно будет отменить гораздо быстрее. По правилам ВТО, если стороны не смогут договориться между собой в течение 60 дней, то РК может обратиться в ВТО с требованием сформировать арбитражную панель, которая и займётся этим вопросом.

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