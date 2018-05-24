Национальное собрание РК возобновило работу

Опубликовано : 2018-05-15

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15 мая Национальное собрание РК восстановило нормальную работу, которая была парализована в течение 42 дней из-за разногласий оппозиции и правящих сил. Накануне стороны, наконец, сумели договориться по спорным вопросам. В частности, 18 мая решено одновременно рассмотреть законопроект о привлечении спецпрокурора к расследованию скандала с политическими комментариями и проект дополнительного бюджета. Оппозиция выступала за более тщательное расследование дела о комментариях, в центре которого блогер по фамилии Ким, который оставлял комментарии под псевдонимом Druid King, и представители правящих сил. Также выражался протест против дополнительного бюджета, который называли лишь политическим шагом в преддверии местных выборов. Правящие силы, напротив, выступали за дополнительный бюджет, представлявшийся в качестве решения проблемы безработицы. Достижению договорённости способствовало также и то, что в тот день истекал срок рассмотрения заявлений об уходе четырёх депутатов, которые 13 июня примут участие в местных выборах.

15 мая стороны приступили к рассмотрению вопросов, связанных с экономикой и внутриполитической ситуацией. Между тем, споры разрешены не все и не до конца. Поэтому работа парламента вряд ли будет простой. В случае с делом вокруг Druid King была достигнута договорённость лишь по способу выдвижения кандидатуры спецпрокурора и рамок расследования. Вопросы конкретных сроков и размеров команды спецпрокурора так и не решены. Срок рассмотрения проекта дополнительного бюджета составляет лишь четыре дня, поэтому неизбежны трения. Уже звучат призывы пересмотреть договорённости сторон, поскольку проверка проекта бюджета в должной степени практически не проводилась.

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