В РК замедлился рост занятости

В апреле количество занятого населения РК выросло на 123 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 26 млн 868 тыс. человек. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, в январе численность занятого населения увеличилась на 334 тыс. человек в годовом исчислении. Однако в феврале данный показатель сократился в три раза и вот уже три месяца едва превышает 100 тыс. человек. Подобная ситуация возникла впервые с 2008 года, когда весь мир оказался охвачен финансовым кризисом, и застой в области роста занятости продолжался почти полтора года. Правда, тогда показатель был гораздо ниже нынешнего – в пределах десяти тысяч человек.

Нынешний застой связан прежде всего с ситуацией в обрабатывающей промышленности. Если в апреле прошлого года занятость увеличилась там на 420 тыс. человек, то в апреле этого года - лишь на 68 тыс. человек. Низкий уровень трудоустройства вызван последствиями реструктуризации судостроительных компаний и застоем в обрабатывающей промышленности. Сложную ситуацию переживают также гостиничный и ресторанный бизнес, где число работающих сократилось за год на 28 тыс. человек. Это связано с тем, что предприниматели вынуждены увеличить оплату труда на фоне сокращения доходов из-за снижения туристического потока из Китая. Между тем, в сферах национальной обороны, здравоохранения, социального обеспечения, государственного управления и строительства ситуация с занятостью немного улучшилась. Общий уровень занятости по стране составил в апреле 66,6%, не изменившись по сравнению с апрелем прошлого года. Однако уровень безработицы оказался за тот же период на 0,1% ниже.

