СК присоединится к усилиям по запрету ядерных испытаний

Пхеньян присоединится к усилиям мирового сообщества по полному запрету ядерных испытаний. Об этом заявил во вторник на конференции по разоружению постоянный представитель СК при отделении ООН в Женеве Хан Дэ Сон. Он отметил, что прекращение ядерных испытаний и последующие за этим меры - важный шаг в процессе глобального ядерного разоружения. Это первое подобное заявление представителя Пхеньяна на международной конференции высокого уровня. До сих пор северокорейская сторона настаивала на том, что ядерное оружие является инструментом самообороны. Хотя Хан Дэ Сон не упомянул Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который не подписан Пхеньяном, наблюдатели полагают, что за его заявлением последуют подвижки в данной области.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) предусматривает запрет на любые ядерные испытания, как в военных, так и в мирных целях. Его подписали 183 страны, а ратифицировали 166, в том числе РК. Для того, чтобы договор вступил в силу, его должны ратифицировать все 44 ядерные страны. Однако это не сделали пять стран – США, Китай, Израиль, Иран и Египет, а три страны – Индия, Пакистан и СК даже не подписали документ. Если Пхеньян примет решение подписать и ратифицировать его, то это станет реальным шагом на пути отказа СК от своей ядерной программы. Более того, это может подтолкнуть другие страны к подписанию и ратификации договора.



