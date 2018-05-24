РК раскроет данные об интервенциях на валютных рынках

Правительство РК будет раскрывать данные об интервенциях на валютных рынках. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён, выступая 17 мая на совещании министров экономического блока. Участники совещания утвердили пакет мер по повышению прозрачности ситуации на валютных рынках. В частности, будет раскрываться информация о совокупном объёме купленной и проданной иностранной валюты за определённый период. Данные будут публиковаться на сайте Банка Кореи в течение первого года раз в полгода, а затем ежеквартально. Таким образом, в конце марта следующего года впервые будут обнародованы данные об интервенциях на валютном рынке, проводимых во второй половине этого года. Южнокорейское правительство использует способ, который соответствует политике Транстихоокеанского партнёрства. Она предусматривает регулярную отправку подобных отчётов с целью предотвратить намеренную девальвацию национальной валюты.

До последнего времени Сеул не раскрывал данных об интервенциях на валютных рынках, чтобы повысить эффективность валютной политики. Сейчас все члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за исключением РК, раскрывают эти данные. В этой связи РК неоднократно обвиняли в том, что она преднамеренно обесценивает национальную валюту. МВФ и министерство финансов США постоянно призывали Сеул обнародовать соответствующую информацию. Решение о её поэтапном раскрытии было принято с учётом того, что правительству нужно определённое время для адаптации к новой ситуации.

