Сеул стремится продолжить контакты с Пхеньяном

17 мая в Сеуле под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёна состоялось заседание Совета национальной безопасности. Его участники обсудили ситуацию, которая сложилась на Корейском полуострове после отмены межкорейских переговоров на высоком уровне по инициативе Пхеньяна. Они подтвердили важность реализации Пханмунчжомской декларации и договорились продолжить консультации с северокорейской стороной для проведения переговоров на высоком уровне в ближайшее время. Участники совещания призвали Пхеньян неукоснительно выполнять договорённости о денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове, достигнутые в ходе недавнего межкорейского саммита. Между тем, пока нет никаких изменений в планах проведения церемонии закрытия северокорейского ядерного полигона в Пхунгери. Остаётся также надежда на то, что американо-северокорейский саммит пройдёт, как и запланировано, 12 июня.

Встреча между представителями двух Корей на высоком уровне, запланированная на 16 мая, была внезапно перенесена Пхеньяном в одностороннем порядке «на неопределённое время». В качестве предлога названы военно-воздушные манёвры Max Thunder, которые РК и США проводят с 11 мая. При этом предложение о проведении переговоров поступило из Пхеньяна 15 мая, когда манёвры уже шли полным ходом. Ранее северокорейский лидер Ким Чон Ын обещал проявить понимание» если на юге Корейского полуострова будут проводиться военные учения. В этой связи непонятно, что же вызвало столь резкую реакцию со стороны Пхеньяна. Тем более, что в манёврах не принимают участия стратегические бомбардировщики B-52. Как отмечают эксперты, подлинной причиной отмены межкорейских переговоров, а затем и угрозы отменить американо-северокорейский саммит является желание Пхеньяна укрепить свои позиции в преддверии переговоров с США.

