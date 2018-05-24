38-ая годовщина «Движения за демократию 18 мая»

18 мая на Национальном кладбище в городе Кванчжу состоялась церемония по случаю 38-ой годовщины «Движения за демократию 18 мая». На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек, в том числе премьер-министр Ли Нак Ён, лидеры политических партий, участники событий 1980 года и родственники погибших. В своей речи премьер-министр подчеркнул, что события в Кванчжу, произошедшие 38 лет назад, не должны быть преданы забвению. Он напомнил, что, согласно специальному закону, в сентябре этого года начнёт работу специальная комиссия, которая должна выяснить правду о событиях в Кванчжу и определить виновных в гибели людей. Помимо этого, Ли Нак Ён пообещал приложить усилия для сохранения исторических мест, связанных с движением за демократию.



Бывший президент РК Чон Ду Хван в своих мемуарах исказил историческую правду. В частности, он отрицает факт обстрела участников акций протеста с вертолётов. Однако существуют документы, которые подтверждают причастность к обстрелу министерства обороны. Предстоит выяснить, кто именно отдавал соответствующий приказ, сколько людей погибло и пропало без вести. Эти факты не были установлены в ходе расследования, проведённого прокуратурой и министерством обороны. По данным администрации города Кванчжу, пропавшими без вести признаны 82 человека, но на самом деле их как минимум в три раза больше. Согласно специальному закону, основная задача комиссии – выяснить полную правду о событиях в Кванчжу, в ходе которых были грубо нарушены права человека.

