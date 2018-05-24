США не планируют «ливийскую модель» для СК

США не планируют свержение нынешнего правительства СК подобно тому, как это произошло несколько лет назад в Ливии с режимом Муаммара Каддафи, если Вашингтон и Пхеньян договорятся. С таким заявлением выступил 17 мая президент США Дональд Трамп. Он заявил также, что США готовы дать северокорейскому лидеру прочные гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп напомнил, что США не давали Каддафи обещания предоставить ему защиту, а с Ким Чон Ыном планируется заключить договорённость, чтобы он по-прежнему управлял страной. В итоге СК станет богатым государством.



Трамп не исключил возможности повторения «ливийского сценария» в СК в случае провала переговоров по денуклеаризации. Помимо Ливии, он привёл в качестве примера вмешательство США в дела Ирака и Сирии. О применении к СК «ливийской модели» ядерного разоружения ранее говорил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В этой связи первый замминистра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван заявил, что Пхеньян не заинтересован в диалоге, где акцент делается на одностороннем отказе от ядерного оружия. Поэтому северокорейская сторона подумает над тем, принимать ли участие в саммите с США, который запланирован на 12 июня. Межкорейские переговоры, намеченные на 16 мая, были внезапно отменены по инициативе Пхеньяна под предлогом южнокорейско-американских военно-воздушных учений Max Thunder. Сеул выразил сожаление по этому поводу, а председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон подверг критике южнокорейские власти.

