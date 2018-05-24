Южнокорейские врачи выступают против введения Moon Jae In Care

В Сеуле 20 мая Корейская медицинская ассоциация провела второй митинг с целью «Сдержать реализацию политики Moon Jae In Care и обеспечить защиту прав на жизнь тяжелых пациентов». В нём приняли участие члены представительств 16 городских и региональных медицинских ассоциаций. Они выразили протест против политики правительства в области здравоохранения - Moon Jae In Care. По данным полиции на митинг пришли 13 тыс. человек, а по данным организаторов – 52 тыс. человек. Суть вышеуказанной политики заключается в снижении затрат населения на получение медицинских услуг. Власти планируют добиться этого посредством расширения сфер национального медицинского страхования. Сейчас 3.800 наименований медицинских услуг не покрываются страховкой. В их числе МРТ, узи и роботизированная хирургия да Винчи. В свою очередь, дорогостоящие лекарственные средства от рака будут покрываться, но выборочно. Помимо этого, расширенная медстраховка будет покрывать и расходы по найму сиделок для ухода за больными, расходы на выбор конкретного врача и на использование палаты повышенной комфортности. Данный план предлагается осуществить до 2022 года.

Председатель Корейской медицинской ассоциации Чхве Дэ Чип в своей речи назвал политику правительства нереализуемой. Он указал, что правительство подготовило инициативу без необходимых консультаций с врачами и без учета источников финансирования. Участники мероприятия прошли до президентской резиденции и представили письменное требование к президенту об отмене вышеуказанной политики. В тексте отмечается, что данная политика должна ориентироваться на предоставление надёжных медицинских услуг тяжелым пациентам. Для этого необходимо улучшить качество лечения и нормализировать предоставление обязательных медицинских услуг. В ближайшее время ассоциация приступит к переговорам по этому вопросу с министерством здравоохранения и соцобеспечения.

