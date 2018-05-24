Национальное собрание одобрило важные законопроекты

21 мая в ходе пленарного заседания Национального собрания РК был одобрен специальный законопроект о привлечении спецпрокурора к расследованию скандала вокруг политических комментариев блогера Druid King. Закон предусматривает выдвижение Корейской ассоциацией адвокатов четырёх кандидатов на пост спецпрокурора. Фракции трёх оппозиционных партий выбирает двоих кандидатов, одного из которых назначает президент. В состав команды спецпрокурора будут включены 3 помощника, 13 прикомандированных прокуроров, 35 специальных следователей и 35 прикомандированных госслужащих. 20 дней выделяется на подготовку к расследованию, которое будет длиться 60. Срок расследования может быть продлён на 30 дней, один раз. Предположительно, расследование начнется с конца июня после обнародования законопроекта, назначения спецпрокурора, формирования его команды. Это 13-е расследование специального прокурора за всю историю страны и первое после вступления Мун Чжэ Ина в должность президента.

Перед специальным прокурором стоят две задачи. Во-первых, он должен установить действительно ли команда Druid King делала массовый вброс комментариев в интернете перед президентскими выборами, проводившимися в мае прошлого года. На данный момент указывается, что подобные действия имели место быть в январе прошлого года. Помимо этого, с октября 2016 года по март текущего года его команда поработала над комментариями в пользу президента относительно 90 тыс. политических статей. Во-вторых, речь идёт о сотрудничестве Druid King с политиками, в том числе депутат от правящей Демократической партии Тобуро Ким Гён Су, который считается одним из приближённых Мун Чжэ Ина. Между тем, на пленарном заседании был принят проект дополнительного бюджета в размере 3 млрд 587 млн долларов, что на 18 млн долларов меньше, чем первоначальный вариант. Средства будут направлены на создание рабочих мест для молодёжи и оживление экономики регионов. Напомним, что ранее оппозиция выступала против проекта дополнительного бюджета, считая его лишь политическим шагом в преддверии местных выборов. Правящие силы сдерживали требование оппозиции о привлечении спецпрокурора по делу о Druid King. В итоге стороны договорились об одновременном рассмотрении данных вопросов, пойдя друг другу на уступки.