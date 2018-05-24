Дополнительный бюджет будет выполнен в кротчайшие сроки

Министерство планирования и финансов РК намерено в кротчайшие сроки выполнить дополнительный бюджет, проект которого был одобрен Национальным собранием 21 мая. Соответствующий план был обсуждён в этот же день в ходе пятого экстренного заседания по управлению финансами за 2018 год. Второй замминистра Ким Ён Чжин призвал выполнить дополнительный бюджет более чем на 70% в течение двух месяцев. Это означает, что до конца июля будут выделены средства в объёме более 2,5 млрд долларов. Весь бюджет планируется выполнить к концу года. В правительстве считают, что подобная оперативность необходима для получения желаемого эффекта. Вместе с тем, на заседании была подчёркнута важность тесного сотрудничества с региональными органами управления. Для этого решено активизировать работу по согласованию программ госсубсидирования, по подготовке дополнительных бюджетов местных органов самоуправления и их выполнению.



Нынешний дополнительный бюджет был подготовлен, учитывая понимание того, что проблема безработицы среди молодёжи и конкретно в ряде регионов носит характер национального бедствия. С февраля по апрель, три месяца подряд, рост количества трудоустроенных держался на уровне чуть выше 100 тыс. человек. Шесть районов страны, где проходит реструктуризация предприятий, объявлены зонами кризиса занятости. В этой связи в правительстве решили использовать бюджетные средства максимально эффективно, создавая как можно больше рабочих мест.