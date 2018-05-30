Поездка южнокорейских журналистов в СК

Опубликовано : 2018-05-23

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Утром 23 мая Пхеньян принял у Сеула список журналистов, которые будут присутствовать на церемонии закрытия ядерного полигона Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто. Ранее Пхеньян сообщил, что разрешение присутствовать на церемонии получат представители СМИ из РК, США, Китая, Великобритании и России. Однако под предлогом проведения американо-южнокорейских военных учений Max Thunder Пхеньян отменил межкорейскую встречу на высоком уровне и отказался принимать южнокорейских журналистов. В результате 22 мая журналисты только из четырёх стран вылетели из Пекина в северокорейский город Вонсан, где размещается пресс-центр.

Южнокорейским журналистам пришлось добираться в СК самостоятельно на специальном самолёте. В группе из восьми человек по четыре представителя телерадиокомпании МВС и информационного агентства News-1. В конце концов разрешив южнокорейским журналистам поездку на Север, Пхеньян решил выполнить договорённости, достигнутые в ходе межкорейского саммита. На полигоне Пхунгери проведены шесть ядерных испытаний, и его закрытие можно считать первым шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова. Закрытие будет осуществляться путём взрывов входов в туннели и сноса всех наземных сооружений. В соответствии с планом, составленным северокорейской стороной, журналисты прибудут на полигон 24 мая.

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