Южнокорейско-американский саммит

Президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп договорились приложить максимум усилий для проведения американо-северокорейского саммита в запланированные сроки. Данная договорённость достигнута в ходе состоявшейся 22 мая в Вашингтоне встречи лидеров двух стран. Обсуждались вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова и устранения беспокойства Пхеньяна по поводу сохранения действующей на Севере политической системы. Между тем, участники саммита не обсуждали конкретные меры, связанные с предоставлением Пхеньяну компенсаций за его согласие на денуклеаризацию. Южнокорейский лидер отметил, что этапы денуклеаризации и меры по обеспечению стабильности северокорейского режима должны обсуждаться в ходе американо-северокорейского саммита. В свою очередь, Дональд Трамп подтвердил, что безопасность политической системы в Пхеньяне можно будет гарантировать при условии полного, подконтрольного и необратимого демонтажа его ядерной программы. Он также подтвердил намерение США оказать помощь СК после её денуклеаризации.



Дональд Трамп не исключил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чон Ыном может пройти в другие сроки, поскольку для её успешного проведения должны быть выполнены «определённые условия». Таким образом, глава Белого дома ещё раз повторил, что встреча с северокорейским лидером теряет смысл, если изначально очевидно отсутствие результатов. Он дал понять, что не будет проводить «встречу ради встречи».

