Новым послом США в РК может стать Гарри Харрис

Президент США Дональд Трамп внёс на рассмотрение сената кандидатуру адмирала Гарри Харриса на должность посла в РК. Об этом сообщили 23 мая в Белом доме. Комитет по международным делам сената США вскоре планирует обнародовать график проведения слушаний по назначению нового посла. Ранее глава Тихоокеанского командования вооружённых сил США адмирал Гарри Харрис был предложен на пост посла в Австралии, но позже, по предложению госсекретаря США Майкла Помпео, его было решено направить в РК.

Адмирал Гарри Харрис возглавляет Тихоокеанское командование вооружённых сил США с 2015 года. Он родился в 1956 году в Йокосуке, вырос на ферме в штате Теннеси. Его отец служил главным старшиной в частях ВМС, дислоцированных в Японии в составе американского воинского контингента, а мать - японская подданная. Отец адмирала участвовал в Корейской войне. Харрис окончил академию ВМС США и впоследствии учился в Гарвардском, Джорджтаунском и Оксфордском университетах. Там он изучал администрирование, международные отношения и теорию национальной безопасности. Он был лётчиком ВМС и занимал ключевые посты в вооружённых силах, участвовал в военных действиях в Ираке и Афганистане. Харрис всегда проявлял жёсткую позицию по КНДР и Китаю. Выступая в сенатском комитете по вооружённым силам, Харрис высказался против вывода американских войск из РК. Исходя из этого, как прогнозируют эксперты, после вступления в должность он уладит спор о выводе американских войск из РК и укрепит двухсторонний военный альянс с Сеулом. В отношении Пхеньяна он может проявить как жёсткость, так и мягкость, подобно госсекретарю Помпео, который придерживается более мягкой линии в отношении Пхеньяна, чем от него ожидали.



