Голосование по проекту поправок в Конституцию не состоялось

Национальное собрание в ходе пленарного заседания, состоявшегося 24 мая, провело голосование по правительственному проекту поправок в Конституцию. Однако из-за отсутствия кворума, вызванного неявкой на заседание депутатов от оппозиции, голосование признано несостоявшимся. За проект поправок проголосовали 114 депутатов от правящей Демократической партии Тобуро, а для того, чтобы решение было принято, необходимы 192 голоса. Правительственный проект поправок в Конституцию поступил в Национальное собрание 26 марта. В соответствии с регламентом, решение должно быть принято в течение следующих 60 дней, то есть 24 мая являлось последним днём. В нынешней ситуации либо Национальное собрание примет правительственный проект без изменений, либо правительство отзовёт его.



Поправки, подготовленные президентом, предусматривают введение четырёхлетнего срока президентского правления с правом переизбрания на второй срок. При этом минимальный возраст для участия в голосовании снижается до 18 лет. Предусматриваются также сокращение полномочий президента, усиление власти парламента, укрепление прав граждан и усиление принципа разделения власти. Оппозиционные партии выступили с резким протестом, отметив, что одностороннее обнародование проекта поправок является игнорированием мнения парламентариев. Помимо этого, по их мнению, поправки, усиливают полномочия президента. Премьер-министр Ли Нак Ён, выступивший в Национальном собрании от имени президента страны, напомнил о важности конституционного референдума. Он указал, что хозяином Конституции является народ, который должен иметь возможность выбрать Конституцию.

