Ядерный полигон Пхунгери закрыт

24 мая на северокорейском ядерном полигоне в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто уничтожили все туннели вместе с наземными постройками. За данным процессом по приглашению северокорейских властей наблюдали репортёры из пяти стран - РК, России, Великобритании, Китая и США. Из-за отсутствия связи на самом полигоне видеозаписи демонтажа туннелей и построек были переданы утром 25 мая, когда журналисты вернулись в Вонсан. В 11 часов утра 24 мая были взорваны второй туннель и контрольный пункт, затем третий и четвёртый туннели, а также бараки и другие наземные постройки. Первый туннель был закрыт после ядерного испытания в октябре 2006 года. Во втором туннеле были проведены пять испытаний, а третий и четвёртый туннели не использовались для испытаний. Стоит отметить, что южнокорейских журналистов до последнего момента не пускали на полигон. Только утром 23 мая северокорейские власти приняли список журналистов из РК.



Ликвидация ядерного полигона имеет важное значение, являясь первым шагом к денуклеаризации, зафиксированной в Пханмунчжомской декларации, которая была принята 27 апреля по итогам межкорейского саммита. Отказ Пхеньяна от военной ядерной программы подтверждает отказ от политики параллельного развития экономики и ядерного оружия. Следовательно, Пхеньян теперь сосредоточит усилия на развитии экономики. Вместе с тем, это говорит о том, что Север готов отказаться от ядерных арсеналов.

