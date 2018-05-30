США отменили саммит с СК

Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, которую планировалось провести 12 июня в Сингапуре. Об этом 24 мая сообщили в Белом доме, опубликовав письмо Дональда Трампа, адресованное Ким Чон Ыну. Таким образом, перспективы нормализации военно-политической ситуации на Корейском полуострове остаются неопределёнными. В письме отмечается, что в свете последнего заявления Пхеньяна, наполненном «сильным гневом и открытой враждебностью», проведение встречи представляется неприемлемым. Президент США добавил, что, весь мир и СК в частности лишились отличного шанса на мир и будущее процветание. В письме говорилось, что Трамп молится о том, чтобы Вашингтону не пришлось использовать свои «ядерные возможности» против Пхеньяна.



Отменена встреча, которая могла бы стать исторической. Между тем, ради неё Пхеньян пошёл на определённые уступки: освобождены из заключения граждане США, закрыт ядерный полигон в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто. Эксперты считают, что к отмене саммита привели разногласия между Вашингтоном и Пхеньяном в подходах к денуклеаризации. Американская сторона требовала сначала свернуть ядерную программу, после чего будут экономические выгоды. Пхеньян же настаивал на поэтапной денуклеаризации. Как полагают, решающей причиной срыва саммита стало заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В нём вице-президент США Майкл Пенс подвергся жёсткой критике за то, что он допускает «непозволительные комментарии» в адрес Пхеньяна. 22 мая Пенс заявил, что Пхеньян не получит каких-либо преимуществ до тех пор, пока не решится на полное ядерное разоружение. Хотя саммит отменен, есть шанс на его проведение в другое время. Дональд Трамп предложил Ким Чон Ыну звонить и писать, если он изменит подходы и захочет встретиться. Заместитель главы северокорейского МИД Ким Ге Гван заявил, что в Пхеньяне по-прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американским президентом в любое время и в любом формате.

