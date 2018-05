Группа BTS заняла первое место в чарте US Billboard 200

Третий альбом «Love Yourself: Tear» южнокорейской группы «Бантхан сонёндан» (BTS) занял первую строчку в чарте Billboard 200, который был опубликован 27 мая. Billboard 200 — список двухсот наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, который составляет еженедельный журнал Billboard. Он определяется по итогам продаж альбома и трека, а также числу онлайн-прослушиваний каждой песни. Billboard 200 считается точным барометром популярности исполнителя на мировом рынке музыкальной индустрии. Мужская группа BTS, состоящая из семи участников, дебютировала в 2013 году. Каждый участник вносит свой вклад в сочинение песен и написание текста. В своих текстах участники часто используют фразы из фильмов или литературы. Роскошный перфоманс выступлений и отличная манера исполнения песен выделяют их среди других молодёжных исполнителей.



Группа BTS бьёт рекорды популярности. Ранее её альбом «Love Yourself: Her» занял седьмое место в чарте Billboard 200. Стоит отметить, что эта группа - не единственный южнокорейский исполнитель, вошедший в почётный список Billboard. В 2012 году песня «Каннамский стиль» певца Сая семь недель подряд занимала вторую строчку в чарте Billboard 100. Однако группа BTS попадает в чарт Billboard неоднократно. В 2015 году альбом «Хваянёнхва, часть вторая», название которого имеет значение «самое прекрасное и счастливое мгновение в жизни» занял 171-ую строчку в чарте Billboard 200. Многие последующие альбомы также входили в чарт. К примеру, в мае 2016 года альбом «Хваянёнхва: Young Forever» занял 107-ую строчку, в октябре 2016 года «Wings» достиг 26-й строчки, а в марте прошлого года «You Never Walk Alone» занял 61-ое место. Особой популярностью пользовался альбом «Love Yourself: Her», который оставался в чарте в течение 30 недель. В прошлом году песня DNA вошла в чарт Billboard 100, заняв 85-ую строчку, а затем поднялась до 67-ой.