США и СК ведут подготовку к саммиту

Опубликовано : 2018-05-28

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Представители США и СК проводят переговоры по подготовке к саммиту. Об этом сообщили 27 мая госдепартамент и президент США Дональд Трамп, который сообщил в своём Twitter, что американская делегация прибыла в СК для консультаций. Ранее в тот же день представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что переговоры американской делегации с северокорейскими представителями проходят в северной части пограничного пункта Пханмунчжом. Американскую делегацию возглавил нынешний посол США на Филиппинах Сон Ким, который ранее был послом США в РК, а ещё раньше – спецпредставителем США по северокорейским вопросам. Делегацию КНДР возглавляет заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Помимо этого, в Сингапуре проходят рабочие переговоры по вопросам безопасности предстоящего саммита.

На прошлой неделе американский президент сообщил северокорейскому лидеру об отмене двустороннего саммита, проведение которого запланировано на 12 июня в Сингапуре. Однако вскоре глава Белого дома сообщил, что он не отказывается от идеи проведения саммита, а первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ге Гван подтвердил готовность Пхеньяна к денуклеаризации. 26 мая в пограничном пункте Пханмунчжом состоялась незапланированная встреча президента РК Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чон Ына. В ходе встречи Ким Чон Ын сообщил о своей готовности встретиться с президентом США и подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. На этом фоне растут надежды на проведение северокорейско-американского саммита. Между тем, глава Белого дома выразил уверенность в том, что у Севера есть потенциал для того, чтобы стать «прекрасным государством в финансовом и экономическом отношении».

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