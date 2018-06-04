В РК приняты поправки в закон о МРОТ

28 мая в ходе пленарного заседания Национального собрания РК был принят проект поправок в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Суть поправок заключается в том, что при расчёте минимального уровня зарплаты будут учитываться бонусы и льготные социальные выплаты. В случае с бонусом, если его сумма превышает 25% от минимальной зарплаты, то остаток войдёт в состав минимальной зарплаты. К примеру, на данный момент размер минимальной зарплаты составляет 1.458 долларов в месяц из расчёта 209-ти рабочих часов. В этом случае 25% - это 360 долларов. Если бонус составляет 500 долларов, то «излишек» в 140 долларов будет учитываться как часть зарплаты. То же самое и с социальными выплатами, для которых отметка равна 7%.



Таким образом, работодатель за счёт уже существующих бонусов и соцвыплат может избежать дополнительных расходов на повышение минимального размера зарплаты, не нарушая соответствующий закон и фактически одновременно не повышая минимальную зарплату. Напротив, рабочие оказались в проигрыше, поскольку обещанное повышение МРОТ достигается во многом за счёт их собственных бонусов и выплат, которые они недополучат. В этом году уровень минимальной зарплаты вырос на 16,4%. Такой резкий рост вызвал протесты работодателей, которые отмечали большую финансовую нагрузку. Именно поэтому деловые круги приветствуют одобренные изменения в закон о МРОТ. Рабочие указывают, что поправки сделали бессмысленным повышение минимального уровня зарплаты. Отмечается также, что есть возможность снижения фактического заработка. Корейская конфедерация профсоюзов и Федерация корейских профсоюзов объявили об отказе от диалога с правительством и деловыми кругами. Таким образом, вряд ли удастся определить МРОТ на 2019 год до 29 июня, когда истекает официальный срок решения этого вопроса.

