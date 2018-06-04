Межкорейские саммиты в упрощённом формате

Президент РК Мун Чжэ Ин не исключает возможности проведения в дальнейшем встреч с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в упрощённом формате, схожем с двухсторонним саммитом, состоявшимся 26 мая. Таким образом, в межкорейских отношениях могут сложиться условия для ведения «челночной дипломатии» на высшем уровне. Вышеуказанное заявление президент сделал 28 мая на совещании со своими старшими советниками. Он указал, что основное значение последней встречи заключается в том, что стороны без долгой подготовки оперативно связались друг с другом и провели встречу.



26 мая лидеры Юга и Севера провели встречу на северокорейской стороне пограничного пункта Пханмунчжом. Сообщается, что встреча состоялась по запросу северокорейского лидера Ким Чон Ына. При этом саммит проходил в закрытом формате и без сложных подготовительных процедур. Мун Чжэ Ин особо отметил, что, несмотря на упрощённый формат, стороны провели полноценный саммит. Учитывая возможность организации подобных встреч в будущем, Мун Чжэ Ин призвал сотрудников своей администрации не допустить вакуума власти в те моменты, когда он отсутствует в стране. Ранее оппозиция указывала на то, что 26 мая на время межкорейского саммита, проходившего на северокорейской стороне, в РК как раз и образовался вакуум в военном руководстве.