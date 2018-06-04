Побочные доходы малоимущих превысили их заработок

В первом квартале этого года сумма побочных доходов, которые получили 20% жителей страны, относящихся к категории малоимущих, составила 597 тысяч вон или примерно 552 доллара. Это на 125 тысяч вон или 115 долларов выше, чем их заработок. Такие данные были опубликованы Национальным статистическим управлением. Побочные доходы превысили заработок впервые с 2003 года, когда начался сбор соответствующей статистики.



Под побочными доходами в данном случае подразумеваются доходы, не связанные с трудовой деятельностью. Это могут быть как социальные выплаты, так и финансовая поддержка со стороны членов семьи. В первом квартале этого года побочные доходы увеличились на 21% в годовом исчислении. Такой небывалый рост является итогом политики правительства Мун Чжэ Ина, в рамках которой предусматривается повышение выплат семьям с низким доходом, молодёжи и молодым семьям. Вместе с тем, трудовые доходы понизились на 13,33% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется ростом количества семей, главы которых старше 70 лет, а также ухудшением ситуации в сфере услуг, что повлекло за собой падение уровня трудоустройства. Кроме того, эксперты считают, что повышение минимального размера оплаты труда сказалось на сокращении трудовых доходов малоимущих, поскольку работодатели стали реже прибегать к найму на временную и подённую работу, одновременно сократив количество рабочего времени. С одной стороны, рост побочных доходов повысит качество жизни малоимущих и положительно скажется на улучшении внутреннего потребления. С другой стороны, в случае продолжительного сохранения такой тенденции люди могут потерять интерес к работе, хотя удерживать побочные доходы на высоком уровне долгое время - также нелёгкая задача.



