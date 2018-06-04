Юг и Север готовятся к переговорам на высоком уровне

Юг и Север обменялись списками своих делегаций для участия в запланированных на 1 июня переговорах на высоком уровне. Они состоятся в пограничном пункте Пханмунчжом. Делегации сторон, в состав которых вошли по пять человек, возглавят министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн и председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Во время встречи будут обсуждаться вопросы, которые касаются выполнения Пханмунчжомской декларации, принятой 27 апреля этого года. В частности, будут затронуты вопросы сотрудничества в железнодорожной отрасли, организация встречи разделённых семей 15 августа, совместных мероприятий, приуроченных к годовщине первого межкорейского саммита 15 июня. На повестке дня также открытие межкорейского пункта связи в Кэсоне и совместное участие в Азиатских играх.



Самым неотложным вопросом является определение графика проведения рабочих переговоров. Прежде всего, необходимо договориться о дате встречи представителей Обществ Красного Креста Юга и Севера, которые занимаются подготовкой встречи разделённых семей. Неотложность данного вопроса усугубляется ещё и тем, что представители первого поколения разделённых семей всё чаще уходят из жизни в силу преклонного возраста. Кроме того, чтобы сгладить напряжённость на полуострове, как можно скорее необходимо определить дату встречи военных представителей обеих стран. Ранее межкорейские переговоры на высоком уровне были запланированы на 16 мая, но затем были отменены Пхеньяном в одностороннем порядке.

