В городе Кунсане закрылся завод GM Korea





31 мая компания GM Korea закрыла свой завод в городе Кунсане провинции Чолла-Пукто. Напомним, что о его предстоящем закрытии в рамках реструктуризации для повышения рентабельности производства было объявлено ещё 13 февраля. Компания намеревалась полностью уйти с южнокорейского рынка. Однако, достигнув договорённости о финансовой помощи со стороны южнокорейского правительства и инвестициях со стороны головной компании, было решено продолжать работу. Но обещаний не закрывать завод компания не давала. Ранее на нём работали порядка двух тысяч человек. После объявления о закрытии большинство из них уволились, и сейчас остались 612 человек. Как сообщили в компании, около двухсот из них будут переведены в другие подразделения, расположенные в муниципальном округе Пупхён-гу города Инчхона, в Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо и Порёне провинции Чхунчхон-Намдо. Остальные 400 сотрудников отправятся в неоплачиваемый отпуск. Однако это не снимает беспокойства, поскольку на вышеуказанных заводах низкая производительность труда.



Закрытие завода наносит огромный ущерб экономике Кунсана. С учётом смежных производств, он предоставлял работу 12 тысячам человек. Вместе с судостроительным заводом Hyundai Heavy Industries автозавод служил «локомотивом» местной экономики. Годовой объём их производства оценивался в 11 млрд долларов, на них приходилось более 40 процентов экспорта провинции Чолла-Пукто. Но из-за реструктуризации бизнеса оба завода были вынуждены закрыться. Правительство приняло решение придать городу статус зоны кризиса занятости и специальной зоны урегулирования промышленного кризиса. Планируется оказать поддержку субподрядчикам, потерявшим заказы, местным жителям, оставшимся без работы, а также всему частному бизнес-сектору. Однако, по оценкам экспертов, этих мер недостаточно для урегулирования ситуации.

