Участники местных выборов начали агитацию

Участники местных выборов, которые пройдут 13 июня, приступили в полночь 31 мая к предвыборной агитации. Одновременно началась предвыборная агитация участников дополнительных выборов в Национальное собрание. Агитация должна быть прекращена до полуночи 12 июня. В ходе предстоящих выборов будут избраны 4.016 должностных лиц, в том числе, губернаторы провинций, мэры городов центрального подчинения, главы городов, муниципальных округов, районов и уездов, руководители местных департаментов образования, члены комитета по образованию, депутаты провинциальных, городских, окружных и районных законодательных собраний. Одновременно с местными выборами в 12 округах пройдут дополнительные выборы в Национальное собрание.



В ходе выборов предстоит серьёзная борьба между кандидатами от правящих сил и оппозиции. По оценкам экспертов, кандидаты от правящей Демократической партии Тобуро опережают по популярности кандидатов от оппозиционных партий. Правящая партия поставила задачу занять 9 из 17 мест глав провинций и городов центрального подчинения, а также 7 из 12 вакантных мест в Национальном собрании. Оппозиционная партия Свободная Корея планирует победить на выборах глав провинций и городов центрального подчинения в провинциях Кёнсандо, городах Тэгу, Пусане и Ульсане. Центристская партия Справедливого будущего надеется на победу в Сеуле и Тэгу. Партия Демократии и мира планирует выиграть в более чем половине избирательных округов провинций Чолладо. Партия справедливости намерена занять второе место в столичном регионе и победить более чем в двух избирательных округах на выборах глав городов, муниципальных округов, районов и уездов. Большое внимание привлекают выборы мэра Сеула. На этот пост претендуют 9 кандидатов, в том числе действующий мэр Пак Вон Сун от партии Тобуро.