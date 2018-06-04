Председатель Верховного суда принёс извинения народу

Опубликовано : 2018-06-01

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Председатель Верховного суда Ким Мён Су принёс искренние извинения от имени органов судебной власти, которые вызвали глубокое разочарование народа. С таким заявлением он выступил 31 мая, через шесть дней после публикации результатов специального расследования в отношении его предшественника Ян Сын Тхэ, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Ким Мён Су отметил, что всех виновных привлекут к уголовной ответственности. Бывшего председателя Верховного суда подозревают в злоупотреблении полномочиями для введения отдельных кассационных судов в судебную систему страны. Кассационный суд рассматривает различные жалобы и представления касательно вступивших в силу постановлений высших судебных учреждений.

На данный момент в действующей судебной системе РК нет отдельных кассационных судов. Верховный суд рассматривает все кассационные дела, что является большой нагрузкой. Поэтому Верховный суд давно выступает за их учреждение. По итогам расследования, выяснилось, что по указу Ян Сын Тхэ Управление судебной администрации пересмотрело постановления по делам, которые интересовали правительство бывшего президента Пак Кын Хе. Это было сделано, чтобы заручиться поддержкой властей в решении вопроса кассационных судов. Скандал разразился в феврале прошлого года, когда управление заподозрили в осуществлении надзора за судьями, у которых иные политические взгляды, отличающиеся от политики бывшего президента. Также управление подозревалось в намеренном осложнении их служебной карьеры и деятельности. Между тем, Ким Мён Су представил меры по реформированию Управления судебного администрирования. Он пообещал внести изменения в вертикальную организационную структуру и превратить управление в чисто исполнительный орган. Между тем, сам бывший председатель Верховного суда Ян Сын Тхэ опроверг все обвинения в его адрес. В частности, 1 июня, на встрече с журналистами он заявил, что не вмешивался в ход судебных разбирательств. Он также опроверг обвинения в давлении на судей.

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